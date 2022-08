PSG-Montpellier: la decisione di Galtier su Keylor Navas

Il campionato francese è pronto a dare il via alla seconda giornata, con il PSG che dovrà affrontare il Montpellier in casa. Nella mattinata odierna è stato reso pubblico l’elenco dei convocati dal tecnico Galtier sul match, con gli occhi dei tifosi azzurri puntati particolarmente su un nome, quello di Keylor Navas.

La decisione del tecnico su Navas

Keylor Navas, l’estremo difensore del PSG costaricano, finito ultimamente al centro delle voci di mercato con il Napoli. Tuttavia, nessuna novità per la lista dei convocati: per attendere qualche indizio sul futuro del portiere classe 86′ bisognerà aspettare ancora. Il tecnico Christophe Galtier, infatti, ha deciso di convocare sia Navas che Paredes (entrambi possibili partenti in casa PSG) nella partita contro il Montpellier.

(Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

I “fuori dai giochi” sono ben altri, come ad esempio Mauro Icardi che rischia di finire in terza divisione qualora non dovesse trovare una destinazione. Nel frattempo continua il tira e molla tra Navas e Kepa per la porta degli azzurri, con un posto tra i pali ancora da assegnare definitivamente.

Alessio Landolfi