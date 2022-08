Rifiuto del Sassuolo, il Napoli ha già pronta una nuova offerta!

In casa Napoli, a pochi giorni dall’esordio ufficiale in Serie A, continua a tenere banco la situazione relativa al parco attaccanti. Mentre Simeone sembra vicinissimo a vestire la maglia azzurra, ci sarà da aspettare ancora per conoscere il futuro di Giacomo Raspadori.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – DECEMBER 01: Giacomo Raspadori of US Sassuolo reacts during the Serie A match between US Sassuolo v SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on December 01, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Secondo il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli sarebbe intenzionato ad inoltrare alla società neroverde una nuova offerta per l’attaccante. L’ultimo rilancio di Giuntoli sarebbe di 30 milioni più 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili e 3 più difficili. Il Napoli, sino ad ora, non è mai arrivato oltre i 28 milioni dell’ultima offerta ufficiale e il Sassuolo, per lasciare partire il suo gioiellino ne chiede 35 più 5 di bonus.

Il club azzurro ha già il si del calciatore e del suo entourage, resta da colmare il vuoto con gli emiliani. Questi ultimi hanno ufficializzato, nella giornata odierna, Andrea Pinamonti dall’Inter e l’acquisto dell’attaccante classe 1999 potrebbe lasciare spazio proprio alla cessione di Giacomo Raspadori.

Mattia Maietta