Simeone-Napoli,affare fatto: cifre e dettagli del trasferimento

Il Napoli ha finalmente trovato il vice-Osimhen: si tratta del “cholito” Giovanni Simeone. Il suo nome, sin dalla partenza ufficiale di Dries Mertens, era stato più volte accostato al club partenopeo, che, una volta definita la cessione di Andrea Petagna al Monza, ha spinto sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante argentino.

Calciomercato Napoli Simeone (Getty Images)

ULTIM’ORA Napoli: le cifre dell’affare Simeone

Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Bisognerà limare soltanto gli ultimi dettagli, prima di vedere il “cholito” in maglia azzurra.

L’attaccante argentino, che lo scorso anno ha messo a referto ben 17 reti e 6 assist in 35 partite, andrà a rinforzare il reparto offensivo della rosa di mister Spalletti, in attesa di capire come si evolverà la situazione relativa all’acquisto di Giacomo Raspadori. I prossimi giorni saranno decisivi per il passaggio del Cholito in azzurro.

