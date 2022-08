FOTO – Quanti abbonamenti ha venduto il Napoli? La classifica di Serie A

L’inizio ufficiale del campionato è ormai alle porte; cresce l’attesa ma soprattutto la voglia e il desiderio di tornare negli stadi a sostenere la propria squadra. La maggior parte dei tifosi ha sottoscritto gli abbonamenti e il quotidiano La Stampa ha rivelato una prima classifica delle tessere acquistate dai supporters di ciascun club di Serie A.

Il Napoli, con soltanto 5000 tessere vendute si posiziona al quattordicesimo posto della classifica, a dimostrazione del fatto che i tifosi non hanno gradito la politica adottata dalla società in questa sessione di calciomercato. Gli abbonamenti venduti nell’ultima campagna tenutasi prima della pandemia erano stati infatti ben 15000; nonostante i prezzi in linea, se non più bassi, delle altre società, sarà molto difficile raggiungere nuovamente quella quota. Senza dubbio c’è da considerare anche che l’inizio a rilento della campagna ha influenzato la classifica, ma la differenza con gli altri top club del campionato è abissale.

L’Inter è in testa alla speciale classifica con 41000 tessere staccate, seguita a ruota da Milan e Roma, dove il mercato scoppiettante ha acceso visibilmente un ambiente di per sé già caldo dopo la scorsa stagione conclusasi con la vittoria della Conference League.

Mattia Maietta