L’obiettivo del Napoli si allena da separato in casa: vuole solo gli azzurri!

Il calciomercato del Napoli prosegue frenetico, con tanti giocatori trattati dal ds Giuntoli. Al momento, le priorità del mercato in entrata sembrano essere due: quella relativa al portiere, con il testa a testa fra Kepa e Navas che prosegue, e quella relativa a Raspadori, designato come l’uomo in grado di aumentare la qualità offensiva azzurra.

Altri nomi sono invece legati ad eventuali cessioni: potrebbero, quindi, ad esempio arrivare un centrocampista in caso di addio di Fabian e un attaccante in caso di addio di Petagna.

Foto: Getty Images- Giovanni Simeone

Al momento, il mancato addio di Petagna blocca un acquisto: si tratta di quello di Giovanni Simeone. Il Cholito è stato scelto già da un po’ come il giocatore ideale a rimpiazzare l’ex Spal nel caso in cui la trattativa per la sua cessione fra Napoli e Monza vada a buon fine. Al momento, però, manca ancora da parte di Galliani l’offerta in prestito con obbligo di riscatto richiesta dal Napoli.

Simeone, intanto, si allena da separato in casa: l’allenatore del Verona Cioffi lo ha infatti escluso dalla gara di Coppa Italia contro il Bari confermando poi a fine gara lo status di partente del giocatore.