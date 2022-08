Il messaggio di Koulibaly a un tifoso: “Non essere triste, il Napoli sarà forte!” (VIDEO)

L’amore per il Napoli non è mai stato messo in discussione, nemmeno ora che veste la maglia del Chelsea. E ancora una volta Kalidou Koulibaly dimostra il suo attaccamento alla città, alla squadra e soprattutto alla tifoseria partenopea.

Sta girando infatti sul web un video messaggio del difensore senegalese rivolto a un tifoso. Nel messaggio Koulibaly rincuora un suo amico, di nome Daniele, e lo rassicura sulla forza della squadra, nonostante le tante partenze eccellenti avvenute in questa sessione di calciomercato.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Di seguito il messaggio di Koulibaly: “Ciao Daniele, sono Koulibaly. Spero che tu stia bene, voglio mandarti un piccolo messaggio. So che il Napoli ha perso qualche giocatore ma la squadra è sempre forte, tu non devi mollare mai e non smettere di credere nei tuoi sogni. Spero di vederti presto, ti mando un abbraccio forte. Non essere triste, il Napoli sarà una squadra comunque forte, anche se siamo in tanti ad essere partiti. Napoli sarà sempre nel mio cuore, spero tu sia felice di questo messaggio e di vederti presto. Un abbraccio, forza Napoli sempre!“.

ECCO IL VIDEO: