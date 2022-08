Home » News Calcio Napoli » La Juve è pronta a strapparlo al Napoli: contatti per il centrocampista

A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A, il mercato del Napoli sta entrando nel vivo. Gli azzurri, come affermato dallo stesso Spalletti, sono ancora una squadra incompleta e stanno cercando di trovare i giusti innesti entro l’avvio della stagione.

Mercato Napoli Davide Frattesi (Getty Images)

Nelle ultime ore si era parlato di Davide Frattesi come possibile sostituto di Fabian Ruiz che sembra destinato al PSG. Il giovane centrocampista del Sassuolo, viene valutato dai neroverdi circa 40 milioni di euro. La cifra è al momento troppo elevata per gli azzurri che stanno cercando di far abbassare le pretese del Sassuolo.

Non solo il Napoli, la Juve ci prova!

La squadra di Massimiliano Allegri si è già rinforzata a centrocampo, prendendo dal Manchester United, Paul Pogba. Il francese, però, si è infortunato al menisco e sembra che i bianconeri abbiano intenzione di tutelarsi.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Juventus sta sondando due alternative. Si tratta di Paredes e proprio di Frattesi. Per il centrocampista italiano, pare ci siano già stati i primi contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione.