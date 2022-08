Niente Meret, lo Spezia chiude il colpo in porta: cambia tutto!

Sul capitolo portieri, in casa Napoli, ancora non è stato messo un punto definitivo. Negli ultimi giorni, sembrava ormai fatta per Alex Meret allo Spezia. Con il probabile arrivo di Kepa Arrizabalaga, l’avventura del portiere italiano in maglia azzurra sembrava ormai giunta al capolinea. Nelle ultime ore però, la situazione è totalmente cambiata.

Meret (Getty Images)

Provedel- Lazio e Dragowski- Spezia in chiusura

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, le trattative per Ivan Provedel alla Lazio e Bartłomiej Drągowski allo Spezia sarebbero ormai prossime alla chiusura definitiva. Già nel corso della giornata odierna, le voci riguardanti il trasferimento di Meret allo Spezia si erano affievolite, poiché i liguri avevano trovato in Dragowski il profilo perfetto da piazzare tra i pali. Al momento dunque, con l’affare in chiusura, sembrerebbe tramontata la pista che avrebbe portato Alex Meret allo Spezia. Il futuro del portiere del Napoli è ancora tutto da scrivere, non si esclude che, qualora non dovesse trovare una sistemazione adeguata, potrebbe vestire la maglia azzurra anche nella prossima stagione.

Mattia Maietta