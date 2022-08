Di Lorenzo: “Capitano? Sono pronto! Vi svelo il nostro obiettivo”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione dell’incontro con i tifosi in Piazza Plebiscito. Il numero 22 azzurro ha parlato della stagione in arrivo e si è soffermato in particolare su quello che sarà il futuro della squadra in vista del prossimo campionato.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Essere il capitano del Napoli è una bella responsabilità e sono pronto a raccoglierla. Questa fascia l’hanno indossata grandi calciatori tra cui il più forte di tutti!”

“Il calcio cambia in maniera veloce, in un anno siamo passati dall’essere sul tetto d’Europa all’essere fuori dal Mondiale. Ora dobbiamo rimetterci in corsa e prepararci ai prossimi impegni per riportare la Nazionale a disputare di nuovo i Mondiali”.

“Le motivazioni le trovo dentro di me, anche se ho 29 anni cerco sempre di migliorarmi e di spingere sempre al massimo. Mi alleno sempre bene ed anche questa cosa mi spinge a dare sempre il massimo”.

“Nonostante qualche partenza si può dire che il bilancio è positivo, adesso quello che conta è pensare a fare sul serio perché tra poco si torna a fare sul serio! Obiettivo? Bisogna migliorare il piazzamento della passata stagione, tutti partono sempre per fare meglio di quanto già fatto. Sappiamo che ci sono squadre forti”

“Essere messi fuori dalle griglie di partenza deve motivarci ancora di più, siamo una squadra forte e quindi possiamo divertirci in questa stagione. L’anno scorso nessuno dava il Milan per favorito ed alla fine hanno vinto loro“.

“Non conoscevo Kvaratskhelia ma in questi due ritiri ha dimostrato perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui. Anche in allenamento ci tiene particolarmente a far bene”