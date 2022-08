Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli non si arrende per Raspadori: succederà nelle prossime 48 ore!

Il Napoli continua a muoversi concretamente per Giacomo Raspadori. Nel pomeriggio di oggi a Rivisondoli, dove gli azzurri alloggiano in ritiro, sono arrivati Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo del Sassuolo, per incontrare la società partenopea in merito al futuro del giovane attaccante.

Fumata grigia dopo il meeting, resta infatti distanza sulle cifre e sulla modalità di pagamento. Secondo quanto riferito da Sky infatti ci sarà nuovo incontro che è previsto nelle prossime 48 ore: il gap va ridotto in tempi brevi se gli azzurri contano di chiudere il colpo, dal momento che nella giornata di lunedì i neroverdi sono intenzionati a chiudere il mercato per quanto riguarda i big.

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il Napoli valuta Raspadori circa 30 milioni di euro, cifra che i partenopei sono pronti a mettere sul tavolo. Il Sassuolo dall’altra parte chiede per l’attaccante una cifra che pare andare oltre 40 milioni con una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. Raspadori, intanto, nelle scorse ore aveva ribadito più volte la volontà cambiare squadra, dal momento che è consapevole che Spalletti gli cucirebbe un ruolo importante all’interno del club azzurro.