Spalletti: “Oggi i ragazzi sono riusciti a farlo nel secondo tempo”

Dopo i due pareggi contro l’Adana Demirspor (2-2) e il Maiorca (1-1), è finalmente arrivata la prima vittoria per il Napoli in queste amichevoli di Castel di Sangro: questa sera, gli azzurri hanno battuto il Girona con il risultato di 3-1. I ragazzi di Spalletti hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 1-0 grazie all’autorete dell’ex azzurro David Lopez, per poi farsi raggiungere da Castellanos al 56′. Nel finale, prima al 77′ con Petagna, e poi con Kvaratskhelia all’80’ su calcio di rigore, il Napoli riesce a dilagare e portare a casa la vittoria.

Napoli Girona

Al termine del match, ai canali ufficiali del club, mister Luciano Spalletti ha analizzato la partita: queste le sue parole.

“Ci sono cose che si sono sviluppate bene, come il pressing all’inizio. Quando abbiamo tentato di mordere, invece, siamo stati un po’ lunghi. Quelli entrati nel secondo tempo hanno fatto molto bene, a differenza delle altre volte che ci hanno messo più tempo a carburare.

Abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo, ma nel secondo è andato meglio. Per l’ultima amichevole daremo un po’ più di spazio alla formazione iniziale, faremo giocare l’altro gruppo solo gli ultimi 30 minuti. Quale sarà la prossima formazione? Valuteremo in base ai prossimi allenamenti”.