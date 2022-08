Lobotka: “Dobbiamo migliorare sotto un aspetto”

È terminato il primo tempo di Napoli-Girona, terza amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro. I ragazzi di mister Spalletti sono in vantaggio per 1-0, grazie a un autogol proprio dell’ex azzurro David Lopez, scaturito su un cross basso di Hirving Lozano per Osimhen. Primo tempo abbastanza blando, con un’unica nota non positiva per il Napoli: al 24′ minuto Matteo Politano è uscito dal campo a causa di un problema al polpaccio destro. Al suo posto è entrato Khvicha Kvaratskhelia, partito dalla panchina per rifiatare dopo esser partito titolare nelle precedenti amichevoli con Adana Demirspor e Maiorca.

Nel corso dell’intervallo, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha parlato il centrocampista Stanislav Lobotka: queste le sue parole.

“È andata bene in questo primo tempo, abbiamo cercato di fare pressing, abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo fatto gol, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Come giudico la mia performance? È una domanda da fare al mister, io ho cercato di dare il massimo, aiutando la squadra”.