Ansia nel finale di partita: un titolarissimo lascia il campo!

Negli ultimissimi minuti dell’amichevole tra Napoli e Girona c’è stata un po’ d’apprensione tra i tifosi per lo stop di Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano, subentrato a Politano dopo un problema al polpaccio, si è accasciato al suolo toccandosi la spalla e manifestando smorfie di dolore.

Già nella sfida contro il Maiorca, Kvaratskhelia aveva subito una botta che aveva preoccupato non poco la tifoseria. In questa occasione invece il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco in compagnia dello staff medico azzurro che lo ha portato all’esterno del campo cercando di capire cosa fosse successo.

Al momento non sembrano essere brutte notizie quelle che riguardano le condizioni di Kvaratskhelia, si attendono eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Quel che è certo è che in questo momento il georgiano pare fare la differenza sul terreno di gioco in queste amichevoli pre campionato ed un suo eventuale infortunio non sarebbe affatto una buona notizia.

Per quanto riguarda invece le condizioni di Politano, bisogna attendere aggiornamenti dalla società che farà sicuramente chiarezza nelle prossime ore.