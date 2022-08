Home » News Calcio Napoli » Napoli-Girona, problemi per un azzurro: subito un cambio per Spalletti

Si sta disputando in questo momento la terza amichevole del Napoli del ritiro estivo di Castel di Sangro: gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 contro gli spagnoli del Girona. Nella formazione titolare di Spalletti erano partiti Matteo Politano a destra e Hirving Lozano a sinistra nel tridente per far rifiatare Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano aveva accusato qualche problemino nei giorni scorsi.

Infortunio Politano

Intorno al 20′ minuto, però, è arrivata una brutta notizia per mister Spalletti: proprio Matteo Politano si è fermato, accusando un problema al polpaccio destro. L’attaccante azzurro ha provato a rientrare in campo, ma ha dovuto dare forfait poco dopo.

A quel punto, Spalletti è stato costretto ad effettuare il primo cambio e far entrare Khvicha Kvaratskhelia al suo posto. L’esterno georgiano ha avuto solo poco tempo per riposare, dopo esser partito da titolare contro l’Adana Demirspor e il Maiorca.

Non si hanno ancora notizie specifiche sulle condizioni di Politano, ma probabilmente sarà solo un semplice problema muscolare. A fine partita, si saprà qualcosa in più sulle sue condizioni fisiche.