Mertens-Napoli, finita per Spalletti: reazione da brividi di Dries

Dries Mertens e il Napoli si sono ufficialmente detti addio qualche settimana fa. Il belga ha poi trascorso qualche giorno in città per salutari i propri amici. Mertens è stato anche a Capri dove i suoi amici gli hanno organizzato una festa a sorpresa.

Dries Mertens Addio Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, Mertens non accetterebbe l’idea di dover lasciare la città partenopea e ha rivelato anche i motivi dietro al divorzio con il Napoli.

Di seguito le parole di De Maggio:

“Il calciatore belga non accetta l’idea di lasciare il Napoli, Napoli e i tifosi azzurri. E’ molto amareggiato, è un uomo triste, non è un problema di soldi e di cifre economiche, ma ha capito che non c’è feeling con Luciano Spalletti. Il vero problema dell’addio al Napoli è proprio questo. Ha capito che non c’è il gradimento del tecnico di Certaldo, non ce la fa a vedersi lontano dalla squadra partenopea”.

“Il campione belga è triste, non se la sente di lasciare il Napoli, ma ha capito che non c’è centralità nel progetto. Ha confidato ai suoi amici che gli hanno preparato una festa a sorpresa, che va via dalla città partenopea solo perché non c’è alcun feeling con il tecnico toscano del Napoli”.

“Al momento della torta, pare sia scoppiato persino a piangere, l’emozione è fortissima“.