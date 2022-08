Napoli-Raspadori, il Sassuolo apre alla cessione: spunta la cifra richiesta!

Continua la trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’obiettivo della società partenopea è di trovare un accordo quanto prima, per regalare il gioiellino neroverde a Spalletti senza aspettare le eventuali cessioni di Zielinski o Fabian Ruiz. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il giocatore gradirebbe vestire la maglia azzurra la prossima stagione ma c’è da tener d’occhio anche la Juventus, che si è inserita nelle ultime ore.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

La formula per chiudere

A far chiarezza sulla trattativa ci ha pensato Ciro Venerato, esperto di calciomercato, ai microfoni del TG2 dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Nella notte di ieri c’è stato un contatto telefonico tra Carnevali e l’agente del giocatore. La sua funzione è di fare da intermediario per conto del presidente Aurelio De Laurentiis. É stata ribadita la volontà di offrire circa 30 milioni di euro al Sassuolo, intenzionato anche ad accettare. Ma la differenza deve farla il pagamento: con meno rate possibili, possibilmente tre. Anche col prestito con obbligo di riscatto, visto che poi la società emiliana deve andare dall’Inter per prendere Pinamonti. Il Sassuolo aspetta, la Juventus lavora sotto traccia ed il Napoli deve chiudere in fretta.

Alessio Landolfi