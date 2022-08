ESCLUSIVA – Terza maglia Napoli, svelata la data della presentazione

Il Napoli ha disputato le prime due amichevoli del ritiro estivo di Castel di Sangro: due pareggi contro Adana Demirspor e Maiorca. Contro i turchi, gli azzurri hanno pareggiato 2-2, agguantando il pareggio solo nei minuti di recupero grazie a un’autorete rocambolesco. Nell’amichevole di ieri contro gli spagnoli, invece, il Napoli non è andato oltre l’1-1, disputando un buon primo tempo e venendo meno nella ripresa. Risultati che non fanno felici i tifosi e hanno fatto partire le polemiche sui social.

In queste due gare, però, il Napoli ha potuto indossare per la prima volte le due divise da gioco della nuova stagione, presentate lo scorso 27 luglio. Se la squadra non ha particolarmente entusiasmato i tifosi, non si può dire lo stesso delle maglie: in questi primi giorni, stando ai feedback dei tifosi e alle vendite, la seconda maglia, ovvero quella bianca, è stata molto apprezzata.

Il Napoli, però, ha presentato solo le prime due maglie finora: quando verrà presentata la terza? La risposta ve la diamo noi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di SpazioNapoli, la terza divisa da gioco sarà presentata in occasione del match contro l’Espanyol, ultima amichevole in programma sabato 6 agosto alle ore 19 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Questa terza maglia, stando a quanto filtra dalla società, sorprenderà i tifosi del Napoli e sarà particolarmente apprezzata, anche più delle prime due divise. Non resta che aspettare altri cinque giorni per scoprire la terza maglia del Napoli.