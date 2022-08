Kepa più vicino al Napoli? Arriva l’indizio dal sito ufficiale del Chelsea

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta vivendo giorni molto intensi: il mercato degli azzurri potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Con l’inizio del campionato sempre più vicino (il 15 agosto c’è Verona-Napoli), il ds ex Carpi deve fare in fretta per regalare a mister Spalletti nuovi giocatori per completare la rosa partenopea. Tra i vari nomi che circolano negli ultimi giorni c’è quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea, in uscita dai Blues.

Kepa Arrizabalaga (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

Napoli e Chelsea sembrano aver raggiunto un accordo per l’estremo difensore spagnolo: prestito annuale e gran parte dell’ingaggio pagato dal club inglese. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli relativi ai bonus, ma in settimana Kepa potrebbe già essere in Italia per svolgere le visite mediche di rito.

Un indizio sull’imminente addio dell’ex Athletic Bilbao è stato dato proprio dal Chelsea: sul sito ufficiale del club, Kepa non è presente nella rosa 2022/2023. Tra i portieri, infatti, figurano solo Edouard Mendy e Marcus Bettinelli. A questo punto, sembra essere davvero prossimo il suo trasferimento: Kepa si appresta a essere il nuovo portiere del Napoli.