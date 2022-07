Un club di Premier League sulle tracce di Meret: la richiesta del Napoli

Il nome più caldo accostato al Napoli nelle ultime settimane è sicuramente quello di Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo del Chelsea. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di David Ospina e le continue incertezze di Alex Meret che non fanno stare tranquillo mister Luciano Spalletti. Ecco perché gli azzurri stanno seguendo con interesse l’estremo difensore classe ’94 del Chelsea e vorrebbero chiudere il prima possibile la trattativa.

Alex Meret (FOTO – Getty Images)

Ma se il Napoli riuscirà a chiudere per Kepa, il futuro di Meret potrebbe essere lontano da Napoli. L’ex Spal avrebbe dovuto firmare il rinnovo di contratto nelle scorse settimane, ma l’arrivo di un altro portiere cambierebbe tutto: Meret vuole giocare da titolare e potrebbe cercare un nuovo club che gli garantisca il posto.

Ci sarebbe un club di Premier League che però starebbe pensando a Meret per la propria porta: secondo quanto riporta Rai Sport, il Leicester è sulle sue tracce. Gli inglesi stanno valutando diversi nomi per sostituire Schmeichel, sempre più vicino al Nizza, e Meret è in questa lista.

Il Napoli vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 20 milioni di euro dalla cessione del portiere friulano: l’offerta dovrà essere di almeno 15 milioni più bonus (vicino ai 5) e una percentuale sulla futura rivendita.