Non solo il Napoli, la Juve si inserisce nell’affare!

Giacomo Raspadori è un giocatore del Sassuolo da quando era ancora alle giovanili nel 2009. Nel corso della sua breve carriera è riuscito a farsi notare per la sua bravura, non a caso è stato uno dei convocati dell’Italia di Mancini per l’Europeo vinto nel 2021.

Consacratosi nel corso dell’ultima stagione con delle performance eccellenti, Raspadori è riuscito a fare una buona impressione a tante squadre, diventando così oggetto di mercato. Oltre al Napoli, anche la Juventus si è fatta avanti per l’attaccante classe 2000. Questo è quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset.

TURIN, ITALY – JANUARY 23: Giacomo Raspadori of US Sassuolo celebrates a goal during the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo at Stadio Olimpico di Torino on January 23, 2022 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

La squadra allenata da Max Allegri è a caccia di una punta che possa sostituire la partenza di Alvaro Morata (tornato all’ Atletico Madrid). Quest’ultimo viene valutato dalla squadra spagnola 30 milioni, troppi per la Juventus che aveva chiesto informazioni agli spagnoli per prendere nuovamente Morata.

La Juventus è dunque alla ricerca di un vice Vlahovic, ma che sia in grado di coprire anche il ruolo di esterno alto a sinistra. Il profilo perfetto sembra essere proprio quello del numero 18 dei neroverdi, su cui c’è anche il forte interesse del Napoli. Potrebbe quindi profilarsi un duello di mercato tra le due squadre per aggiudicarsi Giacomo Raspadori.

FERNANDO GRAZIANO