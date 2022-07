Kim: “Scegliere Napoli è stato semplice! Mi ispiro a Sergio Ramos”

Dopo Olivera è il momento dell’ultimo arrivato Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano è stato presentato a Castel di Sangro nella giornata odierna ed ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa.

Tante le aspettative sul calciatore ex Fenerbache che è arrivato in ritiro mercoledì ed ha già fatto una buona impressione soprattutto ai tifosi del Napoli.

Di seguito le dichiarazioni di Kim rilasciate in conferenza stampa:

“Mi ispiro a Sergio Ramos. Sono tanti i difensori italiani che ammiro ma se dovessi sceglierne solo uno direi Cannavaro“.

“Mi sono subito adattato in questo nuovo contesto a Napoli, ho fatto del mio meglio per ambientarmi al meglio nella mia nuova squadra”.

“Il mio tatuaggio Carpe Diem perché penso sempre positivo dinanzi a tutte le situazioni che si verificano nella mia vita.

“Scegliere il Napoli è stato molto facile perché ero molto intrigato dalla proposta che mi era stata fatta e volevo giocare in azzurro. Ho scelto il Napoli proprio perché sapete tutti cosa vuol dire, il Napoli è il Napoli!“

“Koulibaly è un giocatore internazionale ed insostituibile, nessuno può prendere il suo posto, neanche io. Farò del mio meglio ma non so se potrò sostituire un campione come lui”.

“Sono cresciuto rapidamente in Europa e per fortuna sono cresciuto in poco tempo. Il mio obiettivo è fare bene con la magia del Napoli, ad oggi è questa la mia priorità. Al futuro non ci penso”.

“Sono il terzo sudcoreano che arriva in Italia e probabilmente anche il più piccolo. Sono contento di aver ricevuto tanti pareri positivi dai colleghi ed è proprio per questo che il mio obiettivo è fare bene con la maglia del Napoli“.

“Credo che allenarmi continuamente in ritiro sia importante per la mia crescita, confrontarmi con un attaccante come Osimhen mi aiuterà tantissimo a migliorarmi sempre di più”.

“Mi trovo a mio agio a giocare a destra, spesso però ho occupato anche la posizione di sinistra, molto dipende da quello che mi viene richiesto. Personalmente credo di essere bravo soprattutto nella copertura“.

“Da piccolo non c’era una squadra per cui facevo il tifo, oggi sono al Napoli ed è per questo che da adesso sono un grande tifoso del Napoli”

“Dal punto di vista caratteriale personalmente credo di non avere grandi difetti, faccio di tutto per tenere una tenuta mentale solida ed equilibrata”.

“Devo riuscire ad abituarmi agli stili dei miei compagni di gioco, solo così potrò migliorare le mie prestazioni in difesa. Sapevo quanto era caldo il tifo turco e so adesso quanto è caloroso quello napoletano. Sento la pressione perché arrivo dopo Koulibaly“.