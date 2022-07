Del Genio snobba il Napoli: “Ronaldo viene per la pizza e il mandolino?”

Cristiano Ronaldo è in rottura con il Manchester United: è un’idea di mercato del Napoli? Il portoghese è in cerca di nuovi stimoli e i suo desiderio sarebbe quello di giocare nuovamente in Champions League. Proprio per questo motivo, il suo nome è stato più volte accostato al Napoli nelle ultime settimane.

La notizia di un eventuale passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia azzurra ha infiammato i tifosi napoletani. Paolo Del Genio, nel corso di Kiss Kiss Napoli, rispondendo ad alcuni di essi, ha espresso la sua opinione sull’operazione.

“Per me parlarne è come fare cabaret, mi viene da dire: vuole Napoli per cosa, il mandolino e la pizza? Gli piace il suono del mandolino mentre mangia la pizza. E poi Spalletti dirà che non va bene nel 4-2-3-1 (ride, ndr). Ripeto, per me meglio parlare di altro che di Ronaldo…”.

Il giornalista è stato chiaro; secondo lui l’ipotesi che il cinque volte Pallone D’Oro possa giocare al Napoli è fantascienza pura. Tuttavia, il portoghese, dal momento in cui ha manifestato i primi malumori verso il Manchester United, si è proposto a molti top club europei incassando soltanto risposte negative.

