Allenamento Napoli, solo spavento per Osimhen: il nigeriano rientra in campo dopo un brutto contrasto

Il Napoli, in questi istanti, sta svolgendo la seduta di allenamento pomeridiana allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri, dopo aver riposato questa mattina in seguito all’amichevole di ieri sera contro l’Adana Demirspor (terminata 2-2) sono tornati questo pomeriggio in campo. Intanto, non arrivano buone notizie per mister Spalletti.

Osimhen infortunio

Nel corso dell’allenamento, Victor Osimhen si è dovuto fermare: in seguito a un contrasto con Kim Min-jae, il nigeriano ha sentito molto dolore al piede ed è andato a sedersi in panchina. Al suo posto è entrato Andrea Petagna, inizialmente tenuto fuori da Spalletti.

Il nigeriano, però, dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, è rimasto in panchina, senza far rientro negli spogliatoi: fortunatamente, non dovrebbe essere nulla di grave per lui. Infatti, il numero 9 del Napoli è rimasto a riposo per qualche minuto in panchina prima di fare nuovamente rientro in campo e terminare l’allenamento con i compagni.

Rimasti fuori dall’allenamento, invece, il difensore Davide Costanzo e gli attaccanti Adam Ounas e Matteo Politano: lavoro in palestra per loro.