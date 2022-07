“Mertens firmerà con il Napoli!”: la rivelazione a sorpresa del presidente

Il futuro di Dries Mertens, ancora svincolato dopo il mancato accordo con il Napoli per un nuovo contratto, è tutto un rebus da risolvere.

Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il saluto ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e, poche ore dopo, anche da parte del club azzurro sui social. La trattativa, secondo la versione del patron azzurro, non è decollata dopo che il belga ha rifiutato l’offerta di circa due milioni e mezzo per un anno.

Il patron dell’Anversa spiazza tutti: “Nascondono la trattativa”

Tuttavia, c’è ancora chi sostiene che un possibile (e clamoroso) colpo di scena sia ancora possibile. Questa è la tesi sostenuta dal presidente del Royal Antwerp Football Club, Paul Gheysens. L’ex numero 14 azzurro è stato accostato con forza in queste settimane proprio alla società belga che, tramite le dichiarazioni del patron, sembra tirarsi fuori dalla corsa per accaparrarsi il 35enne.

Napoli Mertens (Getty Images)

“Non abbiamo mai avuto contatti con lui o i suoi rappresentanti”, ha dichiarato il presidente. “Non c’è assolutamente nulla di vero in quello che è stato scritto sui giornali. Leggo di molti nomi accostati alla nostra squadra, ma di mercato si occupa il nostro direttore, Marc Overmars e posso dirvi che non ha parlato di Mertens con nessuno”.

Mertens è un buon calciatore ed un’ottima persona – ha aggiunto il patron -, ma al momento non rientra nei nostri piani. Quale sarà il suo futuro? Dries ha lasciato il segno in Italia ed è molto legato a Napoli: lì ha una bella casa, è abituato a vivere in quella città. Personalmente, ritengo che troverà un nuovo accordo con il Napoli. Si sono già salutati ufficialmente? Penso che sia stato solo un modo per nascondere la trattativa”.