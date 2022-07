Home » Copertina Calcio Napoli » Formisano: “Non ci sarà solo una terza maglia! Agevolazione per gli abbonati”

Alessandro Formisano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in occasione della presentazione delle nuove maglie del Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Per ora abbiamo presentato solo le prime due maglie della prossima stagione, non posso svelare il colore della terza ma posso dirvi che non ci sarà solo una terza maglia ma come l’anno scorso potrebbero uscirne tante altre”

“Quest’anno l’abbonamento è molto articolato, tutto questo perché la cosa più importante è prenderci cura dei nostri tifosi”.

“Maglie su Maradona? Stiamo lavorando anche su questo ed in particolare su alcuni momenti che hanno reso Diego indelebile nella storia del Napoli”.

“La campagna abbonamenti è basata su due aspetti principali, il primo è quello di premiare i tifosi storici mentre l’altro è quello di aiutare i nuclei familiari a venire allo stadio”.

“Per le persone affette da disabilità, noi non abbiamo mai fatto degli abbonamenti. Solitamente un disabile non paga il biglietto per lo stadio ma l’unico a pagare è l’accompagnatore che sosterrà una simbolica spesa di 5€”.

“Finanziare l’abbonamento ad oggi non è come accadeva negli scorsi anni. L’abbonamento del Napoli si può acquistare finanziandolo e inoltre c’è la possibilità di pagarlo anche via Paypal“.

“Stiamo inoltre pensando di agevolare tutti gli abbonati in occasione delle partite di Champions League, tanto dipenderà anche dai gironi che prenderemo”

“Tutti coloro che non sono ex abbonati dovranno attendere l’8 agosto per acquistare l’abbonamento di questa stagione. Tutti i bambini al di sotto dei quattro anni non devono pagare l’abbonamento, a patto che questi siano seduti sulle gambe del loro accompagnatore”

“Nuovi sponsor sulle maglie? Abbiamo confermato Lete che è con noi da ben 18 anni, Msc invece abbiamo da 10-12 anni, c’è inoltre Amazon per cui abbiamo un primato: siamo l’unica squadra al mondo ad avere lo sponsor sulla maglia. Al momento l’unico spazio libero è quello sotto il numero”.