Mertens alla Salernitana? L’annuncio del legale fuga ogni dubbio

Dries Mertens, salutato ufficialmente dal Napoli sui canali social nella giornata di domenica, è alla ricerca di una nuova squadra nella quale mettersi in mostra, soprattutto in vista dei mondiali in Qatar. L’attaccante belga, considerata la sua esperienza e le sue qualità, piace a molti club italiani e non. Uno di questi è la Salernitana del presidente Iervolino e del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis.

Napoli Mertens rinnovo (Getty Images)

Proprio a riguardo dell’interessamento granata nei confronti del folletto belga, Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it

“Per la Salernitana Mertens è un profilo interessante, ma il calciatore evidentemente ha prospettive diverse come quella di giocare all’estero. Ora non so se lo stesso Mertens finisca alla Lazio con Sarri, non credo che lui resti in Italia. Dries voleva restare a Napoli, questo è risaputo. Oggi la Salernitana sconta il fatto di essersi salvata all’ultima giornata, lo stesso discorso di Mertens vale per Cavani. La volontà della società è di porre base a una squadra che abbia doppia funzionalità, ovvero quella di puntare sui giovani e farli crescere al fianco di calciatori con tanta esperienza nel campionato di massima serie”.

Al momento dunque, stando alle dichiarazioni del legale del club campano, il futuro di Dries Mertens è lontano da Salerno, meta che il calciatore evidentemente non gradisce, ma anche dall’Italia, in quanto l’attaccante sarebbe orientato verso prospettive differenti.

Mattia Maietta