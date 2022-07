Mario Rui: “Sarà un Napoli competitivo” poi la frecciatina ad alcuni tifosi

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato in diretta a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra le altre cose, il difensore portoghese si è soffermato sulle prospettive della squadra azzurra in vista della prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato:

“Sarà un Napoli competitivo, ne sono sicuro. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio rispetto alla stagione scorsa. Con i nuovi acquisti sarà un Napoli molto competitivo. Mi piace che la gente ci dia per spacciati, è uno stimolo per noi per fare ancora meglio. Vogliamo zittire coloro che non credono più in noi”.

Mario Rui Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mario Rui: “Anche quest’anno faremo bene”

“Abbiamo perso molti calciatori importanti a livello caratteriale, ma in rosa ci sono tanti uomini di spessore, ad esempio Anguissa. Anche se parla poco, lui è un leader. Cercheremo di affidarci al gruppo, anche quest’anno si faranno belle cose”.

Il terzino azzurro ha un contratto in scadenza nel 2025 (firmato due anni fa). Salvo clamorose offerte, resterà al Napoli anche la prossima stagione.

L’ingaggio di Mario Rui è di 2,1 milioni di euro a stagione (circa 180mila euro al mese), una cifra di tutto rispetto per un terzino. L’arrivo di Mathias Olivera metterà in discussione il suo posto da titolare, ma le gerarchie di Spalletti sono ancora tutte da capire.