Home » News Calcio Napoli » Che tegola per la Juve: infortunio al menisco per il nuovo acquisto!

Regina di questo calciomercato sembra essere la Juventus. Dopo alcuni anni in cui non è riuscita a piazzarsi tra le primissime del campionato, quest’anno sembra pronta per lottare nuovamente per lo scudetto.

Gli acquisti che spiccano sono Angel Di Maria e il ritorno di Paul Pogba, che hanno riportato entusiasmo nell’ambiente juventino.

I tifosi aspettano trepidanti e non vedono l’ora di poterli osservare dal vivo all’Allianz Stadium.

Tuttavia, giungono pessime notizie proprio dalla tournée americana dei bianconeri: Pogba ha subito un brutto infortunio, così come annunciato dal club bianconero:

Paul Pogba (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

“A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure”.

Dunque, grande tegola per Allegri che con molta probabilità dovrà fare a meno del centrocampista francese per questa prima parte di preparazione e con molta probabilità anche per l’inizio di stagione.

In aggiunta, stando a quanto riportato da Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia, il giocatore dovrà essere operato e i mesi di stop potrebbero essere addirittura due.