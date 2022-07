Home » Copertina Calcio Napoli » Juan Jesus: “Con Koulibaly va via un pezzo dello spogliatoio del Napoli”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di Castel di Sangro contro l’Adana Demirspor. Di seguito quanto evidenziato:

Juan Jesus (FOTO – Getty Images)

“Kim dovrà imparare in breve tempo. In Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare. Lui è molto bravo a impostare”.

“Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”.

“Amichevole contro l’Adana? Quando si indossa la maglia del Napoli non esistono amichevoli. Dobbiamo dare sempre il 100% e acquisire minutaggio. Sarà una partita importante, cercheremo di fare del nostro meglio”.

“Balotelli? È fortissimo, dovremo stare attenti perché può far male“.

Napoli, le amichevoli di Castel di Sangro

La sfida con l’Adana Demispor sarà la prima di un mini ciclo di quattro incontri che il Napoli giocherà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Le altre tre partite saranno contro squadre spagnole: 31 luglio contro il Mallorca, il 3 agosto contro il Girona e, infine, il 6 agosto contro l’Espanyol.