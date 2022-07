Bargiggia: “Il Napoli segue un portiere di cui nessuno ha parlato”

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Tra le altre cose, Bargiggia ha parlato delle operazioni di mercato in casa Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

Bargiggia: “Il Napoli si sta muovendo benissimo”

“Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5M più bonus netti a stagione. La clausola sarà di 50M di euro e scatterà dopo due stagioni. Mi sembra un’operazione perfetta, se poi ci sarà la risposta sul campo. C’è da fare i complimenti al Napoli per come si sta muovendo, sta ringiovanendo la rosa e completando trattative importanti”.

Napoli, il mercato in uscita

“Mertens? Credo che abbia sbagliato i tempi e si sia sopravvalutato da solo, facendo quella richiesta quasi ritenuta provocatoria dal Napoli. Non si può rimpiangere un giocatore di 35anni, nonostante l’affetto verso di lui sia importante da parte dei napoletani. Questo nostalgismo è eccessivo, bisognerebbe parlarne il meno possibile perché è normale che ci sia un ricambio”.

“Zielinski? Può andare via, sì. C’è stato un contatto tra Napoli e West Ham, ma la prima richiesta fatta è di 40M di euro. Non è una trattativa che è stata spinta in questi giorni, ma dobbiamo assolutamente tenere in considerazione questa pista. Non corrisponde al vero ciò che ho letto ieri, ovvero che il polacco avrebbe rifiutato il West Ham. Non mi risulta che lo rifiuterebbe, ma comunque non c’è assolutamente ancora una trattativa intavolata”.

“Fabian? Non siamo a nessun punto, non c’è una trattativa avanzata per il rinnovo così come non c’è nessuna proposta da parte di qualche acquirente. Ad oggi la sensazione è che Fabian Ruiz resterà al Napoli chiudendo la strada a possibili nuovi arrivi come quello di Barak. Sul rinnovo o meno è prematuro parlarne, perché lui finora aveva rifiutato ipotesi di rinnovo perché voleva andare altrove, ma non ha portato i soldi che voleva la società“.

“Petagna? La prossima settimana molto probabilmente si chiuderà la cessione col Monza, a 12M. Demme? Non ha tanto mercato. Se poi dovesse arrivare un’offerta, di certo il Napoli non lo dichiarerebbe incedibile”.

Napoli, la situazione portieri

“Discorso portieri del Napoli? Il Torino è interessato a Meret, il Napoli al momento non lo cede perché non ha sostituti. Potenzialmente però anche lui sarebbe cedibile, con una richiesta che si aggira intorno ai 20M. Attenzione alla prossima settimana: Giuntoli si dedicherà al portiere, che potrebbero essere anche due se si decidesse di chiudere per Meret in granata. Il ragazzo comunque è tranquillo, non spinge per essere ceduto, ma tutti sono sul mercato per l’offerta giusta”.

“Se dovessero prendere due portieri, uno dovrebbe essere uno straniero mentre l’unico italiano potrebbe essere Sirigu. Kepa e Neto sono nomi fattibili, ma attenzione anche a Mignolet del Bruges, di cui non ha parlato ancora nessuno. Sono nomi che so con certezza che vengono seguiti, magari poi ce ne sono altri. Neto invece sarebbe preso soltanto se risolvesse il contratto, mentre Kepa arriverebbe in prestito con parte dell’ingaggio pagato. Con addio anche di Meret non è fantasia ipotizzare due nuovi portieri, con Sirigu più uno straniero di questi citati“.

Napoli, il mercato in entrata

“Solbakken al Napoli? A dicembre si svincola, ma non è che andrà a sostituire qualcuno. Se andrà via Ounas si chiuderà Raspadori, che a sua volta chiuderebbe la porta a Deulofeu”.

“Raspadori? Il giocatore del Sassuolo arriverà se dovesse partire uno tra Ounas e Politano. Ounas ha molte proposte da Torino, Sassuolo, Bologna e Verona. Probabile che parta e venga sostituito con Raspadori: si può chiudere per 25 milioni“.