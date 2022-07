Clamoroso Atalanta: il giocatore sospeso dall’Antidoping!

La notizia battuta proprio in questi minuti dall’ANSA ha del clamoroso: il difensore dell’Atalanta, Jose Luis Palomino, è stato sospeso dal tribunale Antidoping.

Secondo l’agenzia di stampa – che cita fonti in “ambienti calcistici” -, l’argentino ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita in questione è il nandrolone.

Di conseguenza, il Tribunale nazionale Antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia.

Il calciatore, nelle ultime settimane, è stato anche al centro di diversi rumors di mercato, con club anche di Serie A che erano pronti a intavolare una trattativa con la società nerazzurra. Voci anche dall’estero per lui, con il Rennes che lo stava valutando – insieme a Theate del Bologna – come possibile piano alternativo a Min-jae Kim, calciatore che nelle prossime ore firmerà il suo contratto con il Napoli. Tutte piste che, per cause evidente, ora si sono congelate.

Una notizia – quella della positività di Palomino – che scuote il calcio italiano a poche settimane dal suo inizio, previsto per il 13 di agosto.