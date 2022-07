Zielinski: il West Ham può strappare lo sconto al Napoli, la cifra

Il nome di Piotr Zielinski muove le acque, ulteriormente, del mercato in uscita del Napoli. Il centrocampista polacco è infatti accostato con forza al West Ham che, dopo l’acquisto di Scamacca dal Sassuolo, sarebbe pronto a pescare nuovamente in Serie A per rinforzare il suo organico.

In questi giorni, addirittura, si è parlato di un duplice interessamento da parte del club di Premier League: per Zielinski, appunto, ma anche per Fabian Ruiz.

In ogni caso, il presidente Aurelio De Laurentiis in questi mesi è stato chiaro: di fronte a offerte ritenute congrue al valore di mercato, il club partenopeo è pronto a lasciar partire anche pedine come il polacco o lo spagnolo.

Zielinski Napoli (Getty Images)

Bargiggia: “Zielinski al West Ham? Si può chiudere a questa cifra”

A fare il punto della situazione sulle ultime relative a Zielinski-West Ham è il giornalista Paolo Bargiggia, che sul suo profilo Twitter scrive:

“Per Zielinski, la prima richiesta del Napoli al West Ham è di 40 milioni di euro. Ma la sensazione è che si possa chiudere a 35 più bonus”.

Un piccolo passo indietro dal club azzurro che potrebbe accelerare eventualmente l’offensiva degli inglesi per l’ex Empoli.