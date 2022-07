UFFICIALE – Ostigard ha scelto il suo numero di maglia

Leo Skiri Ostigard è uno dei rinforzi, a oggi, del nuovo Napoli, in attesa dei nuovi colpi che verranno. Il difensore norvegese è arrivato a titolo dal Brighton dopo l’esperienza di sei mesi al Genoa, andando a prendere il posto – numericamente parlando – di Axel Tuanzebe, che invece ha fatto ritorno al Manchester United.

Un colpo importante in prospettiva e, soprattutto, a costi contenuti: il giocatore, infatti, era in scadenza di contratto con il club inglese, fattore che ha favorito un accordo tra le parti a cifre non esorbitanti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta a sorpresa negli ultimi giorni del ritiro di Dimaro, a margine dell’incontro con la stampa del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, gli è stato chiesto se avesse già scelto il numero di maglia.

Un dubbio che il ragazzo ha sciolto soltanto in queste ore: la società partenopea ha pubblicato un post sui proprio canali social, dove è stata ufficializzata la scelta del numero di maglia, che è il 55.