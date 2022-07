Battibecco in allenamento: Spalletti caccia Osimhen!

Ha del clamoroso quello appena successo durante l’allenamento degli azzurri nel secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Durante la partitella odierna infatti c’è stato un battibecco tra Victor Osimhen ed Anguissa che Spalletti non ha affatto gradito.

Il tutto è nato dopo il gol di Elif Elmas, proprio dopo la marcatura del macedone infatti Victor Osimhen ha iniziato una discussione con Anguissa che però è parso tranquillissimo. Tra i due infatti chi non ha preso bene il gol subito è proprio il nigeriano che ha alzato decisamente i toni. La scena non è passata inosservata a mister Luciano Spalletti che dopo aver richiamato più volte il suo numero 9 ha perso la pazienza ed ha deciso di cacciarlo dall’allenamento. Al posto di Osimhen è entrato Ambrosino.

Secondo giorno di allenamento a Castel di Sangro

Situazione decisamente anomala in un allenamento, nonostante la posta in palio sia praticamente nulla, Victor Osimhen non ama per nulla perdere e l’ha dimostrato in questa circostanza. Il tutto è accaduto sotto gli occhi dei tifosi increduli.