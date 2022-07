VIDEO | GATTUSO TORNA SU NAPOLI-VERONA!

L’ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato della sua avventura in azzurro, terminata con la “fatal Verona”. L’attuale allenatore del Valencia non ha ancora digerito il pareggio maturato all’ultima giornata di due stagioni fa che gli costò l’addio al Napoli e l’astio di molti tifosi. Ai microfoni di Sky Sport ha ricordato il suo periodo napoletano con molto orgoglio.

Capitolo Napoli? “Ho allenato una grandissima squadra con grandi giocatori. Allenare quella squadra mi ha insegnato tanto, avevo giocatori di livello”

Partita con il Verona? “Mi spiace per quello che è successo nell’ultima giornata, se avessimo vinto quella partita saremmo arrivati secondi. Ho le mie colpe, qualcosa abbiamo sbagliato, venivamo da 20 risultati utili consecutivi, il secondo posto sarebbe valso come uno scudetto. La partita con il Verona è stata una ferita rimasta aperta per tanto tempo”.

Come valuti il Napoli e complessivamente la tua esperienza a Napoli? “Il Napoli ha dato continuità per 7-8 anni allo stesso gruppo di giocatori, una cosa anomala al giorno d’oggi. Sono orgoglio di aver allenato il Napoli e di aver lavorato per questa città”.

