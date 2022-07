Kim Min-jae a un passo dal Napoli: parla l’entourage del giocatore

Il Napoli ha finalmente trovato il nuovo difensore pronto a sostituire il partente Kalidou Koulibaly: Kim Min-jae è vicinissimo agli azzurri.

Oggi, ai microfoni del sito coreano News Naver, un membro dell’entourage ha dichiarato: “Kim Min-jae ha accettato la chiamata del Napoli. Il club ha pagato la clausola rescissoria al Fenerbahce e sono state accettate le condizioni contrattuali che il Napoli ha proposto al giocatore. Non ha ancora firmato il contratto, ma se non ci sarà nessun problema nella fase di revisione del contratto, possiamo trasferirci a Napoli entro questa settimana“.

Kim Min-Jae (FOTO – Getty Images)

Inoltre, un altro membro dell’entourage del calciatore ha confermato che il difensore è partito e ha lasciato la città dove risiede il Fenerbahce: “Kim Min-jae ha lasciato Istanbul e si è trasferito a Lisbona, in Portogallo, per un allenamento personale”.

Il difensore coreano, quindi, si è convinto a trasferirsi nella città partenopea. Il Rennes, altro club sulle sue tracce, non ha affondato il colpo e ha temporeggiato nella trattativa con la società turca e con il giocatore stesso: ne ha approfittato la società azzurra, che è sempre rimasta attiva e ha mantenuto contatti costanti.

A far decollare definitivamente la trattativa tra Kim e il Napoli la partecipazione del club italiano in Champions League. Il contratto di Kim Min-jae dovrebbe essere di 2,5 milioni di euro a stagione per cinque anni con una clausola rescissoria attiva dal secondo anno di 42 milioni di euro.

Chiara Villani