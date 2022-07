VIDEO | ADL VENDE AGLI ARABI? IL COMUNICATO DEL NAPOLI!

Nelle ultime ore, si è parlato di un possibile addio della famiglia De Laurentiis in casa Napoli. Tuttavia, la dirigenza è intervenuta, proprio in questi minuti, con un comunicato ufficiale, che allontana l’ipotesi di una possibile cessione societaria di qui a breve. Di seguito, quanto evidenziato:

“Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso.

Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene fatto, per cavalcare queste “indiscrezioni”, è che il Presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli “States”. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l’Italia, e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono”.

