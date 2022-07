Koulibaly, Tuchel è sicuro: “Jorginho lo aiuterà a farlo quanto prima!”

In questa sessione di calciomercato il Napoli ha messo a segno una delle cessioni più dolorose, sia sotto l’aspetto tecnico che sentimentale della sua storia. Gli azzurri, infatti, hanno perso Kalidou Koulibaly che ha raggiunto il suo ex compagno Jorginho al Chelsea.

Proprio di questo ha parlato poco fa Thomas Tuchel, allenatore dei Blues, in conferenza stampa. Il senegalese si è unito da poco ai suoi nuovi compagni e si sta preparando per affrontare al meglio la sua prima stagione in Premier League.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

“Jorginho aiuterà Koulibaly a farlo!”: le parole di Tuchel

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha da poco parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Las Vegas. L’allenatore tedesco ha affrontato diversi temi, tra cui anche quello dei nuovi acquisti del suo attuale club, in primis Sterling e Koulibaly. Di seguito le sue parole:

“Trovare uno che possa adattarsi rapidamente come Sterling è il sogno di ogni allenatore. Koulibaly, invece, ha giocato in nazionale con Edouard Mendy e al Napoli con Jorginho: questa cosa è di grande aiuto per accelerare il processo di integrazione. Sono grandi giocatori per noi”.