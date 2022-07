VIDEO | Spesi 19,5 milioni: NUOVO ACQUISTO per il NAPOLI!

Kim Min-Jae è il primo obiettivo del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly nei prossimi giorni di calciomercato. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe sembra sempre più vicino agli azzurri, nonostante il forte pressing del Rennes e gli inserimenti di Inter e Tottenham nelle ultime ore.

Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae si avvicina: le cifre dell’affare

Kim Min-Jae si avvicina sensibilmente al Napoli. Il difensore sudcoreano del Fenerbahçe ha deciso di salutare il club turco e di provare una nuova esperienza, più importante di quelle vissute ad oggi. Sul centrale classe ’96 può diventare il volto nuovo della difesa di Spalletti dopo l’addio di Kalidou Koulibaly.

Dopo essere stato ad un passo dal Rennes, il Napoli ha accelerato, ha pagato la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro e ha avviato le trattative con l’entourage di Kim Min-Jae per il contratto.

Quanto guadagnerà Kim Min-Jae al Napoli? Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, gli azzurri hanno accelerato per il centrale e hanno offerto un quinquennale (fino al 2027) a 2,5 milioni netti a stagione.

Il tecnico del Fenerbahçe, Joge Jesus, in conferenza stampa prima del preliminare di Champions League, ha parlato del futuro di Kim, annuciando l’addio.

“È stata una sorpresa per me. Il club non può farci niente: è stata pagata la clausola. Per noi è un duro colpo, ma abbiamo giocatori di ottima qualità”.

