Il Barcellona lo ha offerto al Napoli! La situazione

La rosa del Napoli dovrà certamente essere puntellata in vista dell’inizio di stagione, al quale manca poco meno di un mese (l’esordio in Serie A avverrà lunedì 15 agosto alle 18.30 sul campo dell’Hellas Verona).

Servono rinforzi praticamente in ogni reparto, a cominciare dalla porta in cui, al momento, l’unico disponibile è Alex Meret (che deve ancora porre ufficialmente la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027).

Luciano Spalletti chiede con insistenza un altro portiere, uno che possa anche essere alternato con l’ex Udinese, non che debba per forza fargli da secondo. Proprio in quest’ottica, secondo Il Mattino, sono spuntati i nomi di Keylor Navas e Kepa, rispettivamente in uscita da PSG e Chelsea vista la loro non titolarità.

FOTO: Getty – Neto Barcellona

Al momento, infatti, pare essere stata scartata l’opzione Sirigu, proprio per la volontà di puntare su un profilo che possa dare garanzie anche in Champions. Al momento, tuttavia, è impossibile ipotizzare l’arrivo di uno dei due portieri sopracitati senza un massiccio contributo al pagamento dell’ingaggio da parte del club di provenienza.

Tra i tanti nomi fatti, tuttavia, ne spunta anche uno nuovo: si tratta di Neto del Barcellona, che in Serie A ha già vestito le maglie di Fiorentina e Juventus, che sarebbe stato offerto dai blaugrana al Napoli.