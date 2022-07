Il nuovo acquisto è a Dimaro: già presente all’allenamento pomeridiano

Si attende solo l’annuncio ufficiale del Napoli per il trasferimento di Ostigaard al Napoli. Il difensore ex Genoa è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore azzurro. Il norvegese ha raggiunto i suoi nuovi compagni a Dimaro e si è presentato subito al campo di allenamento di Carciato per svolgere le visite mediche.

Il calciatore ha infatti trascorso gran parte del tempo all’interno del gazebo in cui sono presenti gli attrezzi da palestra per svolgere le classiche visite mediche di routine.

Eccolo Ositgaard alle prese con le visite mediche:

Allenamento pomeridiano per il Napoli sul campo di Carciato dove hanno preso parte tutti tranne Osimhen e Ounas che non erano presenti neanche questa mattina. Penultimo allenamento quello che si è concluso oggi a Dimaro prima del ritorno a Napoli fissato per domani al termine dell’allenamento.

Questa sera infine è in programma la conferenza stampa di chiusura di Cristiano Giuntoli alle ore 19:30, visibile come sempre su tutti i nostri canali social.