Il Napoli ha un nuovo sponsor, arriva l’annuncio

È stata da poco annunciata ufficialmente la nuova partnership tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la piattaforma Sorare. La società azzurra ha annunciato un accordo pluriennale con Sorare, piattaforma che tratta il fantacalcio e le carte collezionabili digitali.

Questo il tweet del Napoli in cui è stata ufficializzata definitivamente la partnership con Sorare:

“Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte collezionabili digitali”

Gli appassionati ed i collezionisti di tutto il mondo a partire dalla stagione 2022-2023 potranno scambiare e giocare con le carte digitali del Napoli. La partnership consentirà al Napoli di crescere e di aumentare notevolmente la sua notorietà dato che Sorare è una piattaforma amatissima in giro per il mondo. L’accordo comporterà anche una fonte di ricavo, questa è stata creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili.

Sorare in questo momento è una realtà del panorama mondiale ed è utilizzata tantissimo come piattaforma soprattutto in America ed in Asia.