Spalletti accontentato: si prova a chiudere per Keylor Navas! Le condizioni dell’affare

Continua ad essere un’estate di calciomercato turbolenta per il Napoli, con tante questioni ancora irrisolte. Una di queste è quella che riguarda il portiere, vicenda che tra l’altro ha vissuto un sacco di cambiamenti nel corso di questo mese e mezzo di mercato.

Sono stati infatti vani i tentativi di rinnovo per Ospina, che ha lasciato il Napoli a parametro zero direzione Al Nassr. A quel punto, sembrava fatta la scelta di puntare tutto su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione e si aspettava solo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo per formalizzare il tutto.

Foto: Getty Images- Keylor Navas

Calciomercato Napoli, si tratta per Keylor Navas

Rimbalza invece oggi dalle pagine de Il Correre dello Sport una notizia che cambia nuovamente lo scenario: secondo il quotidiano, infatti, il Napoli avrebbe puntato forte sul portiere del Psg Keylor Navas. Dietro ciò, la richiesta precisa di Spalletti di affiancare un portiere d’esperienza a Meret.

Il costaricano è in lista di sbarco dopo la decisione della società parigina di affidare le chiavi della porta per l’anno prossimo esclusivamente a Gigio Donnarumma dopo l’alternanza vista nell’ultimo anno. L’affare potrebbe chiudersi a condizioni estremamente favorevoli dettate dalla volontà del PSG di liberarsi del calciatore: è quindi probabile che le condizioni dell’affare possano essere quelle di un prestito con collaborazione relativa al pagamento dell’ingaggio (pari a circa 7 milioni più bonus).

Si cerca, dunque, la formula giusta per chiudere l’affare con il placet di Keylor. L’alternativa è Kepa del Chelsea, sempre però a condizioni simili.