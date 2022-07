Dybala-Napoli: un problema ostacola la trattativa!

Nel giorno che verrà ricordato da molti tifosi del Napoli come quello in cui Kalidou Koulibaly è partito, direzione Chelsea, il mercato degli azzurri non si ferma. Oltre alle voci riguardanti possibili sostituti del senegalese, la dirigenza starebbe valutando un colpo da 90 per consolare i tifosi.

Kalidou non è infatti la prima bandiera a lasciare. Insigne ha già firmato con il Toronto mesi fa. Mertens è invece a tutti gli effetti un parametro zero, con gli azzurri che ancora non hanno preso una decisione definitiva a riguardo.

Juventus, Paulo Dybala (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In tutto questo marasma, il Napoli continua ad essere interessato a Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato e giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, il problema per l’arrivo della Joya all’ombra del Vesuvio sono i diritti d’immagine del giocatore.

Il presidente azzurro De Laurentiis, come da prassi, vorrebbe il 100% dei suddetti diritti, sempre secondo quanto riportato da Sky Sport. Il giocatore non sarebbe entusiasta della proposta, valendo questi diritti diversi milioni, ed avendo lui già avuto problemi in passato sulla questione.

Sul giocatore rimane vigile anche la Roma, che però si muoverebbe solo in caso di cessione di Zaniolo, su cui ancora però non ci sono offerte.