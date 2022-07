Dybala-Napoli: arriva la conferma dalla radio ufficiale!

Ore calde in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato: diversi sono i movimenti in entrata ed in uscita.

Con l’addio di Koulibaly, De Laurentiis è alla ricerca di piazzare un colpo per far infiammare di nuovo la piazza. A quanto pare, arrivano conferme direttamente da Valter De Maggio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per quanto riguarda la trattativa Paulo Dybala. Il sogno dei tifosi azzurri non è impossibile: secondo quanto riportato dal giornalista, si tratta di una trattativa non semplice e che non si concretizzerà nel breve periodo, ma la società azzurra sta lavorando per chiudere l’affare.

(Getty Images)

Il Napoli si muove concretamente per Dybala

L’interesse è concreto e non sono solamente delle voci di mercato. Ovviamente tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare, ma intanto qualcosa si muove. Per il momento, c’è anche la concorrenza di Roma ed Inter, anche se queste due piste sono più complicate per diversi motivi. La sua richiesta d’ingaggio dovrebbe essere di 6 milioni di euro a stagione, con eventualmente da definire anche la questione riguardante i diritti d’immagine.

Alessio Landolfi