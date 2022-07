Torreira ad un passo dalla nuova squadra: la notizia inguaia il Napoli

L’agente di Lucas Torriera ha confermato il suo imminente passaggio al Valencia. Durante un intervista ai microfoni di 100%Deporte, l’agente dell’ex centrocampista della Fiorentina ha confermato l’accordo tra club e giocatore, passando la palla all’Arsenal, detentrice del cartellino.

Torreira militò nella Sampdoria dal 2016 al 2018, dopo si mise in mostra come uno dei migliori giovani talenti a centrocampo del mondo. Tanto che i Gunners stessi pagarono circa 40 milioni per averlo in rosa. Mai definitivamente esploso nelle due stagioni a Londra, è stato poi ceduto in prestito all’Atletico Madrid, dove però lo aspettava simile sorte.

L’ultima stagione alla Fiorentina ha completamente rinnovato la sua carriera. 35 presenze, 5 gol e un assist, ma soprattutto leader emotivo della squadra e perno del centrocampo capace di riportare i viola in Europa dopo cinque anni. Poi le divergenze con la società, con tanto di frecciatine mediatiche tra le parti, ne hanno impedito la permanenza in Toscana.

Torriera-Valencia, il problema del Napoli

Napoli, Diego Demme (Getty Images)

A godersi il regalo fatto dalla dirigenza viola sarà nientemeno che l’ex allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Dopo l’esonero dalla panchina azzurra un anno fa, i venti giorni di fuoco, curiosamente, proprio sulla panchina della Fiorentina, e l’anno sabbatico pieno di voci di mercato, l’ex leggenda del Milan ha infatti firmato con gli spagnoli.

Tra i primi profili valutati da lui e dalla società per rinforzare la rosa c’erano alcune sue vecchie conoscenze dei tempi al Napoli. Su tutti Politano e Demme, entrambi nella lista dei partenti dell’estate.

L’acquisto di Torriera spegne di fatto la possibilità di cedere il centrocampista tedesco al Valencia. Non che la trattativa per l’ala italiana sia particolarmente calda.