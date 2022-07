L’obbiettivo del Napoli salta l’allenamento, possibile indizio di mercato?

Il Napoli ha ufficialmente iniziato l’era post Koulibaly. Il difensore senegalese è ormai un giocatore del Chelsea, dove sostituirà Rudiger. Al Napoli andrà una cifra vicina ai 40 milioni di euro, cifra molto importante, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Uno dei principali indiziati per sostituire il top player difensivo è Kim Min-jae, 25enne sudcoreano di proprietà del Fenerbahce. Una sola stagione per lui in Turchia, la sua prima anche in Europa, dove ha stupito tutti, partendo quasi sempre da titolare e dove ha messo a referto 38 presenze tra tutte le competizioni.

Fenerbahce, Kim Min-Jae (Getty Images)

Appena 3 milioni quelli spesi da i turchi per portarlo in Europa, quasi la meta di quelli che erano serviti nel 2018 al BJ Gouan per portarlo in Cina dalla Sud Corea.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il difensore ha saltato l’allenamento odierno con il Fenerbahce. Possibile indizio di un imminente passaggio al Napoli, o eventualmente allo Stade Rennais, alta squadra fortemente interessata.

La sua clausola di rescissione coi turchi è di circa 20 milioni di euro. Cifra che, vista la possibile asta tra azzurri e francesi, il turchi chiederanno quasi sicuramente per intero.