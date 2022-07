“Di Maria come Maradona”: l’argentino risponde sicuro a Buffon

“Di Maria in questo momento nel campionato italiano è come Maradona“. Con queste parole Gigi Buffon, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport un mese fa, commentava le voci di un possibile approdo di Angel Di Maria in Serie A: El Fideo è oggi ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain, in un’avventura conclusa con 56 gol in 197 partite.

Conferenza Di Maria

Nella sua conferenza stampa di presentazione, l’argentino ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Buffon, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Parigi, ed è così tornato sul paragone che gli rivolse l’ex portiere della nazionale con Diego Armando Maradona: “È impossibile. Diego è Diego, è stato quello che tutti sappiamo. Io ho un rapporto speciale con Gigi, è una persona fantastica e ci ho parlato anche quando ho firmato il contratto, essere qua è davvero importante.

Però sono tranquillo, umile e cercherò di fare il meglio come ho fatto in tutte le squadre in cui ho giocato. Sapevo che sarebbe potuto arrivare anche Pogba ma ci sono anche tanti giovani che dobbiamo aiutare”.