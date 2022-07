ULTIM’ORA – Spalletti può sorridere: il Napoli chiude un altro acquisto

Il calciomercato del Napoli continua a essere molto movimentato: mentre la squadra è a Dimaro Folgarida per il ritiro precampionato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si ferma un secondo per regalare a mister Spalletti una rosa competitiva per la prossima stagione. Le voci che fanno più rumore sono quelle sui rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, ma la società si sta muovendo anche su quei ruoli rimasti scoperti. Uno di quelli è la difesa, dove la partenza di Axel Tuanzebe ha lasciato scoperto il ruolo di quarto centrale.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Il Napoli ha da diverso tempo messo gli occhi su Leo Ostigard, difensore del Brighton & Hove Albion, in prestito al Genoa negli ultimi sei mesi. Dopo una lunga telenovela, sembra essere finalmente arrivata la definitiva fumata bianca.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha alzato l’offerta a 5 milioni più 4 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita e il Brighton non ha potuto fare altro che accettare.

Domani, martedì 12 luglio, saranno scambiati i documenti tra le parti e poi verranno fissate le visite mediche: manca pochissimo, ma Ostigard può iniziare a definirsi un nuovo giocatore del Napoli.