Ambrosino pronto a raggiungere i compagni a Dimaro: svelata la data

Il Napoli è partito due giorni fa in direzione Dimaro Folgarida per il primo ritiro precampionato. Nella giornata di ieri, c’è stato il primo allenamento agli ordini di mister Spalletti sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti in Trentino Alto-Adige.

Gli azzurri convocati per il ritiro in Val di Sole sono ben 29, ma non tutti sono ancora arrivati in ritiro. Tra questi 29 sono presenti anche alcuni giovani aggregati dalla Primavera: uno di quelli più attesi è Giuseppe Ambrosino, capocannoniere dello scorso campionato Primavera 1 e protagonista con l’Italia U19 nell’Europeo giocato a giugno.

Giuseppe Ambrosino (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Ambrosino non ha ancora potuto raggiungere la squadra a Dimaro perché è impegnato con gli esami di maturità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il giovane attaccante domani sarà a Dimaro.

Domani mattina, alla scuola di Castel Volturno, Ambrosino svolgerà l’esame orale e sarà tra i primi della classe, procedendo in ordine alfabetico. Una volta finito l’esame, l’attaccante azzurro potrà finalmente prendere il treno che lo porterà da Napoli a Trento e in serata sarà a Dimaro.

Ambrosino è pronto e i tifosi sperano di poter vedere all’opera questo giovane talento anche con la prima squadra.